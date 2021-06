Summer Game Fest is nog maar net begonnen of het evenement heeft al voor een stortvloed aan nieuwe informatie gezorgd. Zo is er ook wat nieuws naar buiten gekomen over Overwatch 2.

Fans van Overwatch zitten met smart te wachten op nieuwe details van het tweede deel, dus vond Blizzard het tijd om dit te geven. Het is echter niet wereldschokkend waar de ontwikkelaar mee op de proppen kwam, maar het is beter dan niets.

Blizzard Entertainment heeft namelijk het nieuwe uiterlijk van Baptiste en Sombra laten zien. Hoe deze personages eruit zullen zien in Overwatch 2 kan je in de onderstaande video bekijken.