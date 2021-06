Heb je altijd al willen weten hoe het is om een Viking te zijn? Dan biedt Tribes of Midgard je de oplossing. Deze action survival RPG komt op 27 juli uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Tribes of Midgard zal je twee mogelijkheden tot spelen aanbieden: een ‘adventure mode’ en een ‘endless mode’. In de eerste is je doel om de seizoengebonden baas te verslaan en in de tweede modus moet je zo lang mogelijk overleven. Voor beide geldt dat je ze in online coöp kunt spelen. Je kan met maximaal negen andere spelers op avontuur gaan.

Om je een idee te geven wat Tribes of Midgard te bieden heeft, is er een video vrijgegeven en die check je hieronder.