Tales of Arise, het volgende deel in de populaire ‘Tales of’ franchise, is slechts enkele maanden van ons verwijderd. We krijgen de laatste tijd dan ook steeds vaker nieuws over deze game te horen en dat was tijdens het Summer Game Fest niet anders. Tales of Arise werd in zijn volle glorie aan het publiek getoond, middels een nieuwe trailer.

Deze nieuwe trailer laat ons een mix zien van verhaal en actie. We worden meegenomen naar Elde Menancia, een luxueuze regio van Dahna waar Alphen en Shionne twee nieuwe leden van hun party ontmoeten: Kisara en Dohalim. Dohalim is een competente krijger die met zijn staf erg snelle aanvallen kan uitvoeren, terwijl Kisara de partyleden kan beschermen met haar enorme schild. We zien hier verschillende ‘Artes’ en zogenaamde ‘Boost Strikes’ van de personages in actie en deze zijn opnieuw fantastisch om naar te kijken.

Tales of Arise verschijnt op 10 september voor, onder andere, de PS4 en PS5. Bekijk de trailer hieronder.