De opnames van het tweede seizoen van The Witcher zijn inmiddels afgerond, maar tot op heden weten we jammer genoeg nog steeds niet wanneer we weer kunnen genieten van de avonturen van Geralt of Rivia. Een eerder mysterieus bericht op Twitter hintte echter naar 9 juli, maar voor het zover is hebben Netflix en CD Projekt RED al een aankondiging gedaan.

Tijdens Netflix Geeked Week als onderdeel van de E3 hebben de streamingservice en CD Projekt RED WitcherCon aangekondigd en dat is een viering van alles wat met The Witcher te maken heeft. Veel details hebben we niet, maar het betreft een online evenement dat de focus op het tweede seizoen van de serie legt. Wellicht is dat ook het moment dat de PS5-versie van The Witcher 3 officieel aangekondigd wordt samen met het tonen van de eerste beelden.

WitcherCon zal op 9 en 10 juli plaatsvinden met twee aparte livestreams.