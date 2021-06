Review | JBL Quantum 400 – JBL denkt ook aan iedereen. Je hoeft niet altijd grof geld neer te leggen voor een leuke nieuwe headset. Dit product in de Quantum-lijn biedt namelijk voor een relatief zachte prijs een headset voor gamers die geen zin hebben om meer dan drie cijfers uit te geven. De Quantum 400 wordt ditmaal besproken, waarbij we in de voorgaande reviews de Quantum One en de Quantum 800 al hebben beoordeeld. Nu kijken we of de Quantum 400 een valide optie is binnen deze lijn terwijl je portemonnee niet zal janken bij de kassa.

Glanzende presentatie

Het design komt erg overeen met wat ik bij de Quantum 800 heb gezien. De grote earcups hebben een glanzende afwerking en ditmaal zijn enkel de logo’s op de earcups van RGB verlichting voorzien. De hoofdband heeft een wat meer industriële look dan de andere modellen, waarbij in het midden het zacht rubberen profiel aan de bovenkant eruit komt zetten. Vanuit de earcups is op subtiele wijze de bekabeling in de hoofdband verwerkt met een oranje lijn. De scharnieren bij de hoofdband voor wat beweging lijken erg fragiel en omdat het allemaal van plastic is, is het de vraag of het duurzaam genoeg is. Gelukkig is de headset mede dankzij de grote earcups wel een comfortabel product.

De microfoon heeft een dunne rubberen arm die je omhoog kunt klappen om het te muten en bij het omlaag zetten ervan kan je het logischerwijs in gebruik nemen. Daarbij kan ik zeggen dat de microfoon prima klinkt, maar verwacht niet de meeste zuivere weergave van je stem. Het is functioneel prima voor wat het is. Hoewel de headset een redelijk design heeft, merk je ook wel dat hier en daar de betere afwerking mist ten opzichte van de andere (duurdere) modellen die ik heb besproken. Natuurlijk logisch om de kosten te drukken als het gaat om een meer premium afwerking of het bieden van bepaalde features. Want ja, de Quantum 400 is lekker rechttoe rechtaan.

Makkelijk in gebruik

Je hebt namelijk twee manieren om de headset te gebruiken. Je kan met de bijgeleverde mini-jack kabel de headset op je controller (naar keuze) gebruiken of je headset op een console (en pc) inpluggen via de USB-C kabel. Hier zit namelijk nog wel een klein verschil tussen. Op de headset heb je namelijk twee scrollwielen, een voor het afmixen van game- en chatgeluid in je party en een die bedoeld is voor het volume. Het is namelijk zo dat enkel je game- en chatgeluid afgemixt kan worden met dit scrollwiel als de headset aangesloten is via de USB-aansluiting. Hetzelfde geldt voor de RGB verlichting, gezien de headset via USB van stroom voorzien wordt en daarmee wordt het volledige controlepaneel functioneel.

Je kan natuurlijk net even wat meer uit de headset halen via pc, gezien JBL eigen software heeft voor de Quantum headsets. Denk aan surround virtualisatie via DTS X: for Headphones of de QuantumSPHERE techniek. Dit kun je helaas niet gebruiken op de console, gezien alles echt via de software gebeurt. Ook het instellen van de kleurtjes gaat via de software, wat dan wel opgeslagen wordt als je de Quantum 400 gebruikt via USB op console. Voor de rest heb je natuurlijk nog een equalizer waarmee je de headset een beetje kan finetunen qua geluid, maar hoe klinkt het nu allemaal?

Warm, maar weinig detail

Verwacht niet de meest zuivere presentatie. Hoewel het een fijne headset is om naar te luisteren, mist het behoorlijk wat details. De middentonen klinken namelijk vrij goed, maar missen gewoon wat helderheid. Zo heeft de headset ook aardig wat bass, maar ik krijg het idee dat er soms gewoon wat tonen ontbreken als het erg druk is bij bepaalde content. Qua hoge tonen schiet het simpelweg tekort, waardoor de wat warmere tonen overstemmen. Het is algemeen gezien een beetje muddy qua geluid, maar voor de rest komt de headset goed genoeg voor de dag gezien de prijsklasse waar deze headset zich in bevindt.

Toch mis ik wat treble bij deze headset. Omdat de middentonen aardig klinken, had de volledige presentatie wat beter uit de verf kunnen komen als ook de hogere tonen wat meer naar voren geschoven zouden worden. De ruimtelijkheid is namelijk degelijk te noemen, dus voor het totaalplaatje is het jammer dat er soms weleens wat tonen wegvallen of dat de warme lagere tonen soms teveel de overhand nemen. Toch kan ik niet anders zeggen dan dat de headset over het algemeen gezien erg fijn klinkt binnen zijn prijsklasse (rond €85,-). Dus als je opzoek bent naar een bassvolle headset met prima middentonen, dan kom je met de Quantum 400 een heel eind.