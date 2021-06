Special | Final Fantasy VII Remake INTERGRADE & INTERmission – Vorig jaar konden wij een adembenemende reis meemaken in Final Fantasy VII Remake. Nu de PlayStation 5 uit is kan ook Square Enix niet achterblijven om de extra kracht van de Sony console te benutten. Final Fantasy VII Remake INTERGRADE is een remaster voor de PS5 die er hier en daar voor zorgt dat de game er op technisch vlak wat op vooruit gaat. Je hoeft dus geen extra content te verwachten. Dit komt pas ter sprake bij Episode INTERmission, waarin we een nieuw verhaal kunnen meemaken met Yuffie, een van de personages die natuurlijk in het origineel zat. We bekijken het volledige pakket voor de PS5 in deze special en we vertellen jullie of het allemaal de moeite waard is.

De deur is gefixt

Echt inhoudelijk qua content gaan we Final Fantasy VII Remake hier niet bespreken, INTERGRADE verbetert de game voornamelijk met een technische benadering. Zo waren wij in onze review kritisch op het inconsistente gebruik van textures. Ook het internet was in de ban van verschillende deuren die simpelweg niet normaal ingeladen textures kenden. Het eerste wat we natuurlijk gingen opzoeken was de desbetreffende deur en wij waren dan ook meteen gerustgesteld. De meest opvallende deur heeft eindelijk textures gekregen waar je normaal tegenaan kan kijken. Maar er komt natuurlijk veel meer bij om de hoek kijken.

Zo is de hele game nu in 60 fps (op 1440p weliswaar) te spelen wat de al mooie graphics van de game nog eens extra benadrukt. Vooral in de chaotische combat is het werkelijk fenomenaal om de game te spelen, waarbij we niets anders kunnen zeggen dan dat de 60 fps toevoeging de game nog meer een genot maakt dan voorheen. Je hebt wel nog altijd de keuze om een Graphics modus te kiezen, waarin de game draait op 30 fps en dat op een 4K resolutie. De belichting heeft hier en daar een aanpassing gekregen, omgevingen hebben een grafische boost ontvangen en ook de laadtijden zijn extreem ingekort. Het is alleen jammer dat als je de save file van de PS4-versie over wilt zetten naar de PS5-versie, dit via de PS4-versie in-game dient te gebeuren. Kortom, je moet de game tweemaal op je PS5 hebben staan om dit te realiseren. En dat met 90GB per stuk, fijn is anders.

Daar hebben we onze ninja!

De uitbreiding die draait om Yuffie is iets volledig nieuws binnen de wereld van Final Fantasy VII. Het jonge ninja meisje uit Wutai is op jacht naar materia in Midgard en er is niets dat haar tegenhoudt. Tijdens deze jacht, wat parallel loopt met een deel uit het hoofdverhaal, kom je verschillende nieuwe personages tegen, maar ook bekenden uit de hoofdgame. Zo is Sonon een van de nieuwelingen die Yuffie bijstaat in de game, maar hij heeft ook direct betrekking op de gameplay, waarover later meer. Het verhaal is erg leuk en vermakelijk, maar tot aan het einde is het vooral meer van Final Fantasy VII Remake. Dit inclusief het level design wat een beetje saai kan aanvoelen vanwege het tempo, maar het is wel altijd grafisch indrukwekkend, mede dankzij de schaal. Ondanks het tempo is het van begin tot eind een zeer vermakelijk stukje content.

De combat is dan wel zeer fris te noemen. Omdat Yuffie en Sonon allebei afkomstig zijn uit Wutai, hebben zij een bepaalde synergie. Yuffie combineert haar behendigheid met een overgrote shuriken en beschikt over vaardigheden die ninja’s beheersen. Dit kan zij vervolgens met een druk op L2 combineren met Sonon om een dubbele output te creëren wat zorgt voor een uiterst dynamische aanpak van de al goede combat in Final Fantasy VII Remake. Het enige wat een beetje ter discussie staat is de AI van Sonon. Gezien de uitbreiding een stukje moeilijker is dan de hoofdgame, lijkt het alsof Sonon iets te vaak het loodje legt in vergelijking met het clubje van Cloud. Desalniettemin word je tijdens de combat extra gemotiveerd nog strategischer met de mechanics om te gaan.

Waar voor je geld

Er zijn tijdens je avontuur nog leuke extra zijmissies te beleven, waaronder de toevoeging van een nieuwe mini-game, genaamd Fort Condor. Voor de fans klinkt dit bekend, maar om niks inhoudelijks weg te geven houden we het in nevelen gehuld. Maar in dit geval kan je het zien als een zeer dynamisch bordspel dat elementen van een tower defense game gebruikt. Zeer vermakelijk en we zouden het zo als een mobiele game kunnen accepteren. Voor de rest zit je aan ongeveer 6-8 uur speeltijd. Hoewel er veel momenten zijn die een beetje repetitief aanvoelen en ook gewoon voelen als ‘meer Final Fantasy VII Remake’, zitten er toch een paar verrassingen in de uitbreiding die je simpelweg niet mag missen. De grote hamvraag is natuurlijk: is het je €20,- waard? Een simpele ‘ja’ kan hierop geantwoord worden.