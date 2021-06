EA Games heeft te maken gehad met hackers die ingebroken hebben op de servers van het bedrijf. In totaal is er 780GB aan data buitgemaakt en hieronder valt de broncode van diverse games en technieken, waaronder die van FIFA 21. Een vervelende zaak voor EA en inmiddels wordt de gestolen data al op het darkweb aangeboden.

De vraag is een beetje wat eventuele kopers met deze data gaan doen, maar het heeft in potentie enorme gevolgen. Zo zou het kunnen zijn dat handige jongens de broncode gebruiken om tools te ontwikkelen die het mogelijk maken de game te manipuleren. Dit bijvoorbeeld door middel van cheats of manieren om FUT op een onrechtmatige manier te spelen.

Of het zover komt is natuurlijk koffiedik kijken, maar het is een scenario dat geschetst wordt door Boris Larin van Kaspersky’s GReAT (Global Research & Analysis Team). Kaspersky stuurde ons de onderstaande verklaring van Larin, die meer kennis van zaken heeft.

“Het gevaar van deze aanval ligt vooral in het feit dat de broncode van FIFA 21 en andere games is gestolen. Ondertussen hebben we op Dark Web Forum ook al advertenties gezien voor de verkoop van deze broncode en andere tools die de aanvallers hebben ontfutseld. Voor de aanvallers is er grote interesse bij FIFA 21 omdat het spel zijn eigen virtuele valuta heeft, waar veel vraag naar is. In 2015 arresteerde de FBI een groep die naar verluidt voor 15-18 miljoen dollar aan deze virtuele valuta had gemined en verkocht door gebruik te maken van kwetsbaarheden die in het spel waren gevonden.

Met de broncode kun je gemakkelijk alle functionaliteit van het spel en de spelservers bestuderen. Voornamelijk de logica van het spel, geheime algoritmen en anti-cheat technologieën zijn interessant. Het is dan namelijk mogelijk om deze kennis te gebruiken om te zoeken naar kwetsbaarheden, cheat codes te maken en rijk te worden door het delven en verkopen van de in-game valuta, waarbij de regels die door de spelontwikkelaar zijn opgesteld worden omzeild. Het bestuderen van de functionaliteit van de client-kant van het spel is mogelijk met behulp van reverse engineering, maar het is erg moeilijk en arbeidsintensief. Toegang tot de broncode stelt u in staat om de spelcode als een open boek te lezen.

Bovendien mag de game server code nooit het bedrijf verlaten. Als het in de handen van hackers terechtkomt, opent het volledig nieuwe mogelijkheden voor de aanvallers om hun doelen te bereiken. Met meer cheaters zal de spelervaring van eerlijke spelers worden verstoord.”