Relatief kort nadat Cyberpunk 2077 werd uitgebracht haalde Sony de game uit de PlayStation Store. Een moeilijke beslissing, zo blijkt nu uit de woorden van Jim Ryan. Cyberpunk 2077 kreeg dermate veel kritiek omwille van tegenvallende kwaliteit, dat Sony naar aanleiding van een hoge frequentie aan terugbetaalverzoeken niets anders kon dan de game weg te halen.

Sinds dat moment is Cyberpunk 2077 digitaal niet meer verkrijgbaar voor de PlayStation 4 (en 5) en er is ook nog steeds geen zicht op wanneer de game terugkeert in de PlayStation Store. De ontwikkelaar werkt hiervoor nauw met Sony samen, maar een concrete datum kon tot op heden niet gegeven worden.

CD Projekt RED hebben we hier wel vaker over gehoord, maar Sony is tot op heden altijd stil geweest over de kwestie. Jim Ryan heeft hier nu echter voor het eerst over gesproken. In een interview met Axios zegt de baas van PlayStation dat de beslissing erg moeilijk was om te nemen, maar dat het uiteindelijk noodzakelijk was in het belang van de PlayStation community.