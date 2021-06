Kena: Bridge of Spirits staat op de releasekalender voor 24 augustus 2021, waarmee we nog een exclusieve game voor de PlayStation 5 in het vooruitzicht hebben. Tijdens de Tribeca Games Spotlight stream kreeg ontwikkelaar Ember Labs de gelegenheid om nieuwe beelden van deze game te delen.

Zie hieronder een gloednieuwe gameplay trailer die laat zien hoe de game precies speelt, welke puzzels je zoal voor je kiezen krijgt en nog veel meer. Dit alles met toelichting van de ontwikkelaars, zodat je een goed beeld van deze nieuwe titel krijgt.