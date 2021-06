Steelrising laat eindelijk weer van zich zien met een korte trailer: ‘The Uprising’. Bijna een jaar na de officiële aankondiging gunt uitgever Nacon eens nieuwe korte kijk op hun aankomende titel Steelrising die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De trailer is aan de korte kant en de uitgever belooft meer te laten zien tijdens Nacon Connect begin volgende maand. Desalniettemin zijn de beelden de moeite waard, want het schetst een duidelijk beeld van de setting waartegen Steelrising zich afspeelt.

Vergeten waar de game over gaat? Hieronder een korte samenvatting:

Het speelt zich af ten tijde van de heerschappij van Lodewijk XVI in Frankrijk, die in deze alternatieve geschiedenis de beschikking heeft over robots. Die vallen de inwoners van Parijs lastig en jij zal je bij de revolutie aansluiten om tegen het terreur te vechten.

Je zult de rol van Aegis aannemen dat een ‘automaat’ is, ofwel robot en die beschikt over allerlei ingebouwde wapens. Denk aan geweren voor grote afstanden, maar ook hamers voor dichtbij. De eerste trailer laat nog geen gameplay zien, maar zet wel de toon.