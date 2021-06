EA en Respawn Entertainment hebben gisteren vrij stilletjes de PS5-upgrade van Star Wars Jedi: Fallen Order uitgebracht. Deze editie is gratis verkrijgbaar voor bezitters van de PS4-versie en nieuwkomers kunnen eventueel gelijk de PS5-versie kopen als losse uitgave.

Voor bezitters van de PS4-versie is het fijn om te weten dat de savedata meegenomen kan worden, je bent dus niet genoodzaakt om volledig opnieuw te beginnen. Daarnaast doorbreekt EA ook een ‘probleem’ dat van toepassing kan zijn op gamers die de digitale editie van de PlayStation 5 hebben.

Veel games komen in aanmerking voor een gratis upgrade, zo ook fysieke games, maar een vereiste is dan wel dat de disc van de PS4-versie in de console zit. Dat is dus met de digitale versie van de PlayStation 5 niet mogelijk, maar daar heeft EA in dit geval een oplossing voor gevonden.

Je moet door wat hoepels springen, maar waar het in het kort op neerkomt is dat je je fysieke aanschaf aan EA moet bewijzen en zodra je dat gedaan hebt krijg je een code voor de PS5-versie opgestuurd, zodat je Star Wars Jedi: Fallen Order op de console kunt downloaden.

Om dit voor elkaar te krijgen moet je even naar de EA Help website surfen en daar de stappen doorlopen. Binnen 72 uur zal je dan van EA een reactie krijgen met een code voor de PS5-versie. Eerlijk is eerlijk, dat heeft EA netjes aangepakt. Nietwaar?