Deze week ging het tweede seizoen van het vijfde jaar van For Honor van start. Het seizoen, getiteld Mirage, brengt weer nieuwe content met zich mee in de vorm van onder meer wapens, armor, events en een nieuwe Battle Pass. Om de lancering van het nieuwe seizoen te vieren, heeft Ubisoft de onderstaande trailer uitgebracht.

Aan het einde van de trailer wordt ook alvast gemeld dat er volgende maand een nieuwe Hero aan For Honor wordt toegevoegd. Dit zal gebeuren op 22 juli, maar de Hero zelf is voor nu nog in nevelen gehuld.