Zo’n anderhalve week terug kwam Ubisoft met een nieuwe trailer op de proppen. die een tipje van de sluier oplichtte van de aankomende uitbreiding van Watch Dogs: Legion: ‘Bloodline’. In deze uitbreiding speel je met Aiden Pearce, het hoofdpersonage uit de originele Watch_Dogs.

Ook zal Wrench uit Watch Dogs 2 zijn opwachting maken, al wisten we toen nog niet zo goed waarom. Tijdens de pre-show van Ubisoft Forward heeft de Franse uitgever echter weer een nieuwe trailer gedeeld die daar meer over vertelt. Wrench is namelijk na de gig met Aiden op de vlucht geslagen en het is aan laatstgenoemde om hem op te sporen.

We houden je niet langer in spanning, kijk dus vooral de trailer hieronder! De Bloodline uitbreiding komt op 6 juli uit en is onderdeel van de Season Pass van Watch Dogs: Legion.