Zoals al eerder werd aangekondigd, heeft Ubisoft ons vandaag doen genieten van twee nieuwe video’s over Rainbow Six Extraction tijdens het Ubisoft Forward evenement. Deze nieuwe toevoeging aan de populaire franchise verandert de formule drastisch, aangezien je hier niet tegen elkaar moet vechten, maar wel samen moet werken om allerlei aliens af te knallen. Dit samenwerken zal bovendien niet afhankelijk zijn van je platform, want de game ondersteunt cross-play.

De reveal trailer toont ons al enkele epische confrontaties, maar als cinematografische trailers niet zo je ding zijn, dan kan je gelukkig ook al de eerste echte gameplaybeelden bekijken. De verschillende operators tonen hier hun trucjes en bewijzen op verschillende manieren dat ze meesters zijn in het afslachten van de verschillende soorten aliens, die ook worden voorgesteld.

Rainbow Six Extraction verschijnt op 16 september voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc en Stadia. Bekijk de nieuwe beelden hieronder.

Reveal Trailer:

Gameplay