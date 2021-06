Tijdens Ubisoft Forward heeft Ubisoft een nieuwe video van Riders Republic getoond. In deze ‘deep dive’ video worden verschillende aspecten van de game uitgelegd en daarnaast krijgen we vooral veel gameplaybeelden te zien. In Riders Republic kun je aan de slag in diverse disciplines – zoals fietsen, snowboarden, vliegen met wingsuits – en deze worden in de nieuwste video uitgebreid getoond.

Ubisoft heeft ook gelijk de releasedatum van Riders Republic bekendgemaakt. De game zou oorspronkelijk aan het begin van dit jaar verschijnen, maar werd in januari uitgesteld. De release staat nu gepland voor 2 september. Riders Republic verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc en Stadia. Voor de release zullen er meerdere betas gehouden worden en om kans te maken op toegang kun je je hier registreren.