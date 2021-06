Rainbow Six Siege is zes jaar na dato nog steeds ongekend populair, en het ziet er niet naar uit dat Ubisoft de game binnen afzienbare tijd gaat laten vallen. Sterker nog, men heeft tijdens Ubisoft Forward aangekondigd dat de tactische shooter in 2022 cross-play ondersteuning gaat krijgen. Dat betekent dat PlayStation- en Xbox-spelers straks met elkaar de strijd kunnen aangaan.

Daarbij heeft de Franse uitgever een nieuwe geanimeerde trailer vrijgegeven die wat meer laat zien van het aankomende seizoen – ‘North Star’ – en de nieuwe Operator die zich bij Team Nomad voegt: ‘Thunderbird’. Tot slot wist Ubisoft te melden dat het North Star seizoen 14 juni van start gaat.