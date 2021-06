Eind vorig jaar kwam Assassin’s Creed: Valhalla uit en sinds de release is de game al diverse keren uitgebreid met extra content. Zo kwam Ubisoft al met diverse updates en in-game festivals en onlangs verscheen de grote Wrath of the Druids uitbreiding. De ondersteuning gaat voorlopig nog volop door, zo bleek uit de plannen die vanavond tijdens Ubisoft Forward gepresenteerd werden.

Het was al bekend dat de volgende uitbreiding The Siege of Paris gaat heten en met Frankrijk dus een geheel nieuw gebied aan de game toevoegt. Ubisoft heeft nu ook de allereerste beelden van de aankomende DLC getoond. The Siege of Paris voegt nieuwe wapens, gear, vaardigheden en vijanden aan de game toe. De uitbreiding verschijnt deze zomer.

De ondersteuning van Assassin’s Creed: Valhalla stopt ook daarmee nog niet. Er wordt in dezelfde video ook aangekondigd dat de game, voor de eerste keer in de geschiedenis van de franchise, een tweede jaar aan post-launch ondersteuning krijgt. Ubisoft werkt al aan nog meer uitbreidingen, dus de avonturen van Eivor zitten er nog lang niet op.

Het laatste nieuwtje uit de video is dat er ook een nieuwe Discovery Tour op komst is. In deze speciale modus kun je je volledig onderdompelen in de wereld van Assassin’s Creed: Valhalla. Zie het als een soort virtuele geschiedenisles waarin je meer leert over het tijdperk van de Vikingen. De nieuwe Discovery Tour verschijnt dit najaar en is gratis voor iedereen die Assassin’s Creed: Valhalla bezit.