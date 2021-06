Far Cry 6 staat nu al een aantal delen bekend om de zeer sterke slechteriken en met de huiveringwekkende Antón Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito) ziet het ernaar uit dat het zesde deel op dat gebied weer een voltreffer gaat worden. Tijdens Ubisoft Forward heeft men een nieuwe trailer gedeeld die de bad guy vol in de spotlight zet.

Daarbij legt Ubisoft met dit deel extra nadruk op het repertoire aan schurken met de aankondiging van de Season Pass voor Far Cry 6: ‘Become the Villain’. Zoals de titel misschien al doet vermoeden komen Vaas, Pagan Min en Joseph Seed terug en mag jij eens voor de verandering de bloemetjes buiten zetten, ditmaal in de huid van één van de genoemde slechteriken.