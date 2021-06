James Cameron werkt al jaren in het geheim aan meerdere Avatar films, waarvan het eerste vervolg waarschijnlijk volgend jaar gaat verschijnen. Ook Ubisoft is bezig met het enorme IP, maar dan uiteraard in de vorm van een game. In februari konden we nog melden dat deze Avatar game nog voor april 2023 zal verschijnen, maar een onthulling en titel ontbraken destijds nog.

Daar is verandering in gekomen, want Ubisoft heeft tijdens Ubisoft Forward op de valreep de eerste beelden getoond van Avatar: Frontiers of Pandora. Het moet een first-person action-adventure game worden en de titel is op dit moment in ontwikkeling bij Massive Entertainment (Tom Clancy’s The Division). De game draait op de in-house Snowdrop engine van de Zweedse studio en de titel verschijnt alleen op de next-gen consoles en pc.

Om de beeldschone stijl tot leven te wekken werkt Massive Entertainment daarnaast nauw samen met Lightstorm Entertainment en Disney. Avatar: Frontiers of Pandora belooft een losstaand avontuur te worden. Je speelt als één van de Na’vi en je gaat de ‘Western Frontier’ verkennen, een deel van Pandora dat we nog niet eerder hebben gezien.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden, dus kijk vooral de trailer hieronder en oordeel zelf. Avatar: Frontiers in Pandora verschijnt ergens in 2022 voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.