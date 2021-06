In 2019 verscheen de coöperatieve zombieshooter World War Z. Nu, ruim twee jaar later, heeft Saber Interactive een geheel nieuwe uitgave van de game aangekondigd die een hoop nieuwe content en features aan de game toevoegt. World War Z: Aftermath, zoals de uitgave heet, komt ook naar de next-gen consoles met natuurlijk de nodige verbeteringen.

World War Z: Aftermath bevat alles wat je ook in de Game of the Year Edition van de game aantreft, maar daar blijft het niet bij. Nieuwe content is er in de vorm van drie nieuwe locaties (Rome, Vaticaanstad en het Russische schiereiland Kamtsjatka), nieuwe personages, een nieuw meleesysteem en nog meer soorten zombies. Ook kun je World War Z: Aftermath spelen in een gloednieuwe first-person modus.

Met de Aftermath-uitgave komt World War Z ook naar de next-gen consoles en hierop is de game te spelen in 4K met een framerate van 60fps. De extra kracht van de next-gen consoles maakt ook de nieuwe Horde XL modus mogelijk, die exclusief is voor de nieuwe consoles. In deze modus bestaan de hordes uit “honderden extra zombies”, iets dat op de vorige generatie consoles niet mogelijk is.

World War Z: Aftermath komt later dit jaar uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en is dan ook backwards compatible met de PlayStation 5 en Xbox Series X|S (met de genoemde 4K/60fps ondersteuning). Iedereen die de oorspronkelijke uitgave van World War Z bezit, kan tegen een gereduceerde prijs upgraden naar Aftermath. De volledige next-gen versie van World War Z: Aftermath, met alle bijbehorende verbeteringen, komt begin 2022 uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Iedereen die Aftermath dan bezit, kan gratis upgraden naar de next-gen versie.