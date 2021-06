Devolver Digital kondigde onlangs aan dat Shadow Warrior 3 ook naar de PlayStation 4 en Xbox One komt, naast de pc-versie die oorspronkelijk enkel was bevestigd. De shooter van ontwikkelaar Flying Wild Hog moet later dit jaar uitkomen en tijdens de E3 presentatie van Devolver Digital is een nieuwe gameplay trailer getoond.

De trailer duurt nog geen twee minuten, maar we zien alle kenmerkende elementen uit de game voorbijkomen. Denk hierbij aan razendsnelle actie, krachtige wapens, allerlei manieren om je door de levels te bewegen en tal van verschillende soorten vijanden.

Check de nieuwe beelden van Shadow Warrior 3 hieronder.