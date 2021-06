Gisterenavond onthulde Ubisoft tijdens Ubisoft Forward de Season Pass voor Far Cry 6. In de DLC die voor het aankomende zesde deel uit de serie zal verschijnen, keren geliefde schurken uit eerdere delen terug. De grote twist hierbij is dat je het in de DLC niet tegen Vaas, Pagan Min en Joseph Seed opneemt, maar juist in hun huid kruipt.

Aan het einde van de trailer werd echter nog kort een ander interessant detail getoond. Als je de Season Pass van Far Cry 6 aanschaft, krijg je ook toegang tot Far Cry 3: Blood Dragon. Deze game verscheen in 2013 voor onder andere de PlayStation 3 en was een soort parodie op films uit de jaren 80. Het was een bijzonder uitstapje dat weinig te maken had met de Far Cry-serie zoals we die kennen, maar de game werd goed ontvangen.

Far Cry 3: Blood Dragon zit dus bij de Season Pass van Far Cry 6 inbegrepen, maar dat is tegelijkertijd ook de enige informatie die daarover bekend is. Ubisoft heeft niet specifiek genoemd dat het om een remaster gaat, maar het lijkt aannemelijk dat de game in grafisch opzicht wat opgepoetst is. Het doet denken aan de Season Pass van Far Cry 5, waarmee je toegang kreeg tot een remaster van Far Cry 3.

Het is ook nog onduidelijk of de heruitgave van Far Cry 3: Blood Dragon tegelijkertijd uitkomt met Far Cry 6, waarvan de release gepland staat voor 7 oktober.