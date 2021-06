Frogwares werkt momenteel aan Sherlock Holmes: Chapter One en de afgelopen tijd hebben we steeds meer van de game gezien. Ter ere van IGN Expo heeft de studio een nieuwe trailer getoond, die de sfeer van de aankomende game goed neerzet.

In Sherlock Holmes: Chapter One speel je natuurlijk als de bekende detective, maar dan in zijn jonge jaren. Het is aan jou om de omgevingen te verkennen en aanwijzingen te zoeken en volgens Frogwares zullen spelers hier niet erg gestuurd in worden. Het is dus echt jouw verantwoordelijkheid om de zaken tot een goed en rechtvaardig einde te brengen.

Sherlock Holmes: Chapter One verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc. De game moet later dit jaar uitkomen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. Meer weten? Lees dan hier ons artikel waarin we dieper ingaan op Sherlock Holmes: Chapter One.