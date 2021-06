Volgende maand kunnen we vertrekken op een digitaal reisje naar Tsjernobyl, de beruchte plek waar in 1986 een enorme kernramp plaatsvond. Vijftigduizend mensen leefden daar vroeger, maar nu is het een spookstad. Igor moet echter deze radioactieve spookstad betreden, op zoek naar zijn verloofde Tatyana. Dit verloopt echter niet zonder slag of stoot…

Tijdens de IGN Expo is een nieuwe trailer vrijgegeven die ons nog meer zin doet krijgen in de game. We krijgen wederom een hoop info over het verhaal, maar ook concrete gameplay is te zien. Alles ziet er ijzingwekkend spannend uit, maar jammer genoeg is er nog steeds geen concrete releasedatum gegeven. Wel weten we dat de game in de loop van juli 2021 zal verschijnen op de PS4.

Bekijk de trailer hieronder.