Elden Ring liet zich afgelopen donderdagavond eindelijk weer zien als afsluiter van de Summer Game Fest kick-off. Nadien zijn er nog screenshots vrijgegeven alsook wat aanvullende details. Nog een detail dat bekend is gemaakt door Bandai Namco is interessant voor gamers die nog op de PlayStation 4 spelen.

Elden Ring zal namelijk op zowel last- als current-gen consoles verschijnen en een upgrade van de PS4- naar de PS5-versie zal geheel gratis zijn. Hoewel het nog even duurt voordat de game uitkomt, ziet het er niet naar uit dat de PS5 tekorten snel opgelost zullen worden, waardoor dit een fijn gegeven is.

Alle PS4-gamers kunnen immers van Elden Ring genieten op de PlayStation 4 en dan later alsnog upgraden naar de PlayStation 5. Elden Ring verschijnt op 21 januari 2022.