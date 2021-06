The Crew 2 is nu al een lange tijd uit en Ubisoft blijft de game van nieuwe content voorzien, zo gaan we het vierde jaar in en er staat weer een hoop op stapel. Middels een video doet ontwikkelaar Ivory Tower het een en ander uit de doeken.

Het nieuwe seizoen in het vierde jaar gaat begin juli van start met de ‘US Speed Tour’ wat een set evenementen brengt aan de oostkust van de Verenigde Staten. De trailer hieronder laat daar het een en ander van zien, maar bevat ook een terugblik op de afgelopen jaren.