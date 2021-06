Netflix heeft de smaak te pakken en kondigt aan dat er animatieseries van Splinter Cell, Far Cry en Blood Dragon in ontwikkeling zijn voor de streamingsdienst. In samenwerking met Ubisoft keert Sam Fisher eindelijk weer terug, ook al is het niet als game. In de adaptie volgen we Fisher nadat hij bij de Echelon Division aan de slag is gegaan. Derek Kolstad, bekend van John Wick, schrijft dit nieuwe avontuur vol geheime missies.

Over Far Cry weten we nog niets, maar over Blood Dragon wel. De animatieserie krijgt de titel Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. In dit parallel universum heeft de techgigant Eden min of meer de touwtjes volledig in handen. Dolp Laserhawk, een cybernetische super soldaat, weet te ontsnappen en trekt er op uit om nog een grote overval te doen, voordat hij met zijn vriend Alex voorgoed met de noorderzon vertrekt.

Adi Shankar is de showrunner. Hij bracht eerder Castlevania al succesvol naar Netflix en heeft daarvoor de crimineel ondergewaardeerde film Dredd gemaakt. Volgens hem is de animatieserie gebaseerd op ‘anime, tekenfilms, gewelddadige games, worstelen en cyberpunk’. Daar blijft het echter niet bij, want Shankar geeft aan ook veel inspiratie uit het werk van horrormeester John Carpenter en onze eigen Paul Verhoeven te putten. Dat belooft wat!