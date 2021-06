Afgelopen week deelden we al een wat kortere trailer van Back 4 Blood waarmee Warner Bros. Games bekendmaakte dat er begin augustus een open beta zal gaan plaatsvinden. Tijdens de Microsoft presentatie van vandaag deelde men nogmaals deze trailer, maar nu met heel wat meer gameplay.

Het moge intussen duidelijk zijn dat Back 4 Blood zijn inspiratie bij Left 4 Dead vandaan heeft gehaald, wat ook weer logisch is gezien Turtle Rock Studios achter deze game zit. In de trailer zien we onder meer wat voorbij komen van de Swarm-mode en het PvP element wat in Back 4 Blood zal zitten.