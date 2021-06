Hoewel de launch misschien niet helemaal je-van-het was, blijft Bethesda aan de weg timmeren om Fallout 76 dan toch in een prima game om te toveren. Veel spelers zijn teruggekeerd naar de spelwereld en deze heeft zo zijn eigen groep trouwe fans weten te vergaren.

Mede hierdoor kunnen Fallout 76 spelers op 7 juli aanstaande aan de slag met de Steel Reign update. Er lijkt nogal het een en ander te broeien binnen de Brotherhood of Steel en het lot van deze beweging ligt in jouw handen als zijnde de speler.

Daarnaast kondigde Bethesda ook alvast de volgende update aan, genaamd Fallout 76: Expeditions – The Pitt. Hierin zullen spelers voor het eerst buiten Appalachia treden. Deze uitbreiding laat wel wat langer op zich wachten. Vooralsnog is aangekondigd dat The Pitt in 2022 zal verschijnen.