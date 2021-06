Blizzard werkt al geruime tijd aan een remake van Diablo II die de toepasselijke subtitel ‘Resurrected’ heeft gekregen. Deze game kwam met een gameplaytrailer voorbij tijdens de Microsoft & Bethesda persconferentie, die je hieronder kan bekijken.

De releasedatum van de game is ook gelijk bekendgemaakt, Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september 2021. Dit voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game zal te spelen zijn in 4K op 60 frames per seconde en biedt ondersteuning voor cross-progressie en 8 speler coöp.