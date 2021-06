De afgelopen dagen regent het nieuwe Far Cry 6 beelden en informatie. Natuurlijk moest Ubisoft ook tijdens de Xbox Games Showcase weer wat van de aankomende titel laten zien.

In deze trailer zien we hoe El Presidente een niet zo’n prettig telefoontje krijgt en vervolgens wordt er wat meer van de diverse gameplay-aspecten en wapens in Far Cry 6 getoond.

Far Cry 6 laat niet lang meer op zich wachten, want we mogen op 7 oktober aan de slag op Yara.