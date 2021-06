In een interview met Axios geeft Sony-topman Jim Ryan aan zich mateloos aan PlayStation 5 scalpers te irriteren. “Het is frustrerend en ik word er boos om als mensen of bots, die het alleen willen doorverkopen, erin slagen hun handen op onze voorraad te leggen”, aldus Ryan. Verder laat hij weten dat het bedrijf ‘keihard werkt’ om ervoor te zorgen dat iedereen een PlayStation 5 kan kopen.

Daarvoor heeft Sony de PlayStation Direct website gelanceerd, waardoor het bedrijf consoles rechtstreeks aan de consument verkoopt. Sony is van plan om de webshop tussen nu en eind maart 2022 ook in Nederland te lanceren. Ondanks de tekorten, zijn er inmiddels wel al 7.8 miljoen consoles verkocht, wat het de beste console lancering ooit voor Sony maakt.