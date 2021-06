Atomic Heart is al even in ontwikkeling en helaas is er nog altijd geen releasedatum. Wel mogen we weer genieten van wat nieuwe beelden, gezien ontwikkelaar Mundfish een trailer toonde tijdens de Microsoft & Bethesda showcase vanavond.

Bekijk de relatief korte trailer hieronder om nog een goede indruk van de game te krijgen, die een unieke stijl kent. Dat is overigens lang niet alles wat er aan beelden beschikbaar is, want als je meer wilt zien kan je bij deze gameplayvideo van een poosje terug terecht.