Uitgever Playstack en ontwikkelaar Cold Symmetry hebben voor Mortal Shell de DLC ‘The Virtuous Cycle’ aangekondigd. Die titel dekt gelijk de hele lading van dit bericht, want meer informatie is er niet bekendgemaakt. Kort, maar krachtig zullen we zeggen. Er is wel een korte trailer uitgebracht, die je hieronder kan bekijken. Onze Mortal Shell review lees je op de site.