DOOM Eternal zal op 29 juni een gratis upgrade naar de PlayStation 5 krijgen, zo heeft Bethesda vanavond aangekondigd. De upgrade brengt ray tracing en verbeterde prestaties naar de game, dus als je DOOM Eternal nog niet gespeeld hebt is het advies om nog even te wachten.

De upgrade brengt een drietal modi naar de game en dat komt met verschillende specificaties, zie hieronder:

Performance Mode: 1584p – 120 fps

Balanced Mode: 2160p – 60 fps

Ray Tracing Mode: 1800p – 60 fps

Zodra de upgrade beschikbaar is laten we het weten en naar verwachting zal er ook een losse PS5-versie verschijnen in de PlayStation Store.