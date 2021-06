Eind vorig jaar kondigde LKA de psychologische horrorgame Martha is Dead aan, die ook z’n weg naar de PlayStation 4 en 5 zal vinden. Spelers van The Town of Light hebben enigszins een idee van wat ze kunnen verwachten, gezien Martha is Dead door dezelfde ontwikkelaar gemaakt wordt.

Het was geruime tijd stil rondom deze game, maar de titel heeft nu weer een nieuwe trailer gekregen die de sfeer goed laat zien. In de game draait het om het onderzoeken wat er precies met je tweelingzus is gebeurd in de zin van wat de aanleiding vormde voor haar verdrinken.

De game speelt zich af in Toscane buiten de grote steden, waarbij het verhaal is gebaseerd op echte historische feiten, duisternis en meer.