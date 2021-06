Er ging al een tijdje een gerucht de ronde over een Guardians of the Galaxy game van Square Enix. Dat spel is nu officieel aangekondigd. Eidos Montréal is de ontwikkelaar van dienst en zal als alles goed gaat de game al op 26 oktober in de winkelrekken gooien.

In tegenstelling tot de recente Avengers-game wordt Guardians of the Galaxy een solo ervaring. Jij speelt Starlord en maakt dus deel uit van het titulaire superheldenteam. Je zal beslissingen moeten nemen en daarmee al dan niet de anderen tegen je in het harnas jagen.

De eerste trailer, gameplay én blik achter de schermen kan je hieronder bekijken. De explosieve gameplay mikt op een hoog fungehalte en met de dialogen lijkt het alvast helemaal goed te zitten. Neem dus zeker even een kijkje en laat weten wat je ervan denkt.