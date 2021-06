Het was al even geleden aangekondigd dat T’Challa, Black Panther voor de vrienden, deel zou gaan uitmaken van het team helden in Marvel’s Avengers. Tijdens de Square Enix presentatie deze avond hebben we dan ook een eerste uitgebreide kijk gekregen op de volgende grote uitbreiding: War for Wakanda.

Liefhebbers van het MCU zullen hun vingers kunnen aflikken bij het zien van het koninkrijk Wakanda en diens inwoners. In de loop van augustus 2021 kan iedereen die in bezit is van de basisgame dan zelf in de voeten stappen van Black Panther, zonder hiervoor extra te moeten betalen! Bekijk de volledige trailer hieronder.

Wakanda forever!