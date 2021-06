Het is vrij lang geleden dat we voor het laatst iets van Babylon’s Fall hebben gezien, maar vanavond was het moment daar: nieuwe beelden van de titel die bij Platinum Games in ontwikkeling is. Het betreft een gameplay trailer die veel van de actie laat zien en ook enigszins de toon zet.

Bekijk de nieuwe gameplaybeelden hieronder en in aanvulling op het vertonen van de trailer, is ook een PS5-versie van de game aangekondigd. De game verschijnt nu voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Een releasedatum is nog niet bekend.

Na het vertonen van de trailer werd er nog een interview met de ontwikkelaars getoond, waarin wat meer details uit de doeken werden gedaan. Die video kan je eveneens hieronder bekijken. Tot slot is er nog een gesloten beta voor de game op komst, jezelf opgeven kan hier.