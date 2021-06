Nu Life is Strange: True Colors om de hoek staat leek het Square Enix een goed idee om de voorgaande delen nog even van een nieuwe lik verf te voorzien. Daarom brengen ze Life is Strange Remastered Collection naar consoles van deze generatie en de vorige, zo werd eerder dit jaar aangekondigd.

De collectie kwam tijdens de Square Enix showcase weer voorbij met wat aanvullende informatie. Zo zijn er wat kleine verbeteringen toegepast in de textures en ook lijkt er wat te zijn gesleuteld aan de belichting. Over eventuele verschillen tussen de PS4- en de PS5-versie is op dit moment nog niks bekend. De Remastered Collection verschijnt op 30 september.

Naast dat je de Remastered Collection los kan kopen zal deze ook gebundeld zitten in de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition. Dit werd bekendgemaakt in de nieuwe trailer van True Colors. Daarnaast krijgen we natuurlijk ook weer wat gameplay te zien. True Colors verschijnt op 10 september aanstaande.