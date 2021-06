Tijdens de Square Enix conferentie zijn de eerste beelden getoond van ‘Stranger of Paradise’, een Final Fantasy Origin game die de franchise in een nieuwe, meer duistere, richting zal sturen. Veteranen Tetsuya Nomura en Kazushige Nojima slaan hiervoor de handen in elkaar met Team NINJA, bekend van de Ninja Gaiden- en NioH-franchise.

Het zal je dan ook vast niet verbazen dat de game erg veel gelijkenissen vertoont met die genoemde franchises. We krijgen als het ware een Final Fantasy-game voorgeschoteld, met de snelle en uitdagende combat van een Nioh-game. Stranger of Paradise volgt het verhaal van Jack, Ash en Jed die de moeilijke taak op zich hebben genomen om een entiteit genaamd ‘Chaos’ uit te schakelen. Het belooft een avontuur van jewelste te worden…

Stranger of Paradise verschijnt in de loop van 2022, maar een demo zal binnenkort live gaan op de PlayStation 5. Bekijk de trailer hieronder.