De demo van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin brengt niet heel veel speelplezier, want de demo blijkt te maken te hebben met technische problemen. Kort na de aankondiging van deze game tijdens Square Enix Presents werd de demo voor de PlayStation 5 in de PlayStation Store aangeboden.

Diverse gamers hebben de demo in de tussentijd gedownload, maar van een leien dakje gaat het niet. De demo geeft namelijk foutmeldingen, waardoor het onmogelijk is om deze te spelen. Het advies dat de game geeft is om de demo dan opnieuw te downloaden uit de PlayStation Store of bibliotheek, maar dat brengt geen oplossing.

Oftewel, Square Enix heeft een corrupte demo in de PlayStation Store gezet waardoor het niet mogelijk is deze te spelen. Square Enix is ervan op de hoogte en werkt aan een oplossing. Dus we moeten het tot die tijd met de trailer doen, zie hieronder. De demo zou beschikbaar moeten zijn tot 24 juni, maar mogelijk wordt dit opgerekt vanwege de problemen.