Dying Light 2 bevat naast harde actie natuurlijk ook een verhaal en dat is wat centraal staat in een nieuwe video. Ontwikkelaar Techland schoof aan in de PC Gaming Show om daar wat meer over Dying Light 2 te vertellen, wat gepaard gaat met wat beelden hier en daar.

De onderstaande video is met ruim vier minuten vrij uitgebreid, wat het tot een uitstekende manier maakt om je kennis over de game op te frissen. Het verhaal, de elementen, de wereld, de belangrijkste zaken komen ter sprake, zodat je een goed idee hebt van wat je kunt verwachten.

Dying Light 2 staat op de kalender voor 7 december 2021.