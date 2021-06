Hades komt later dit jaar naar de PlayStation 4 en PlayStation 5, zo heeft ontwikkelaar Supergiant Games aangekondigd. Dit deden zij via een uitgebreid bericht op het PlayStation Blog, maar echt een verrassing mag het niet genoemd worden. De PlayStation versie lekte namelijk in mei via de Zuid-Koreaanse ratinginstantie.

Nu hebben we echter ook een releasedatum gekregen en een trailer, die je hieronder kunt checken. Hades laat niet heel lang op zich wachten, want de release staat gepland voor 13 augustus en dat voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De komst van de game is absoluut een aanwinst, want Hades is door diverse media uitgeroepen tot game van het jaar 2020. Kortom, we hebben hier met een topper te maken.