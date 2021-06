Sony is al een paar jaar niet aanwezig op de E3 met een eigen grote showcase, maar vorige week schoven ze wel aan bij de Summer Game Fest kick-off. Hier kondigde Kojima de Director’s Cut van Death Stranding aan en ook werden er wat indies uit de doeken gedaan. Voor de rest is het aan de kant van Sony stil, maar daar kan op korte termijn verandering in komen.

Er gaan al even geruchten rond dat Sony van plan is om nog deze zomer een eigen showcase te organiseren, wat ongetwijfeld een nieuwe State of Play zal zijn. Na de onthulling van de Death Stranding: Director’s Cut werd al aangegeven dat er snel meer bekendgemaakt zal worden, wat eventueel tijdens zo’n nieuwe State of Play zou kunnen.

Ook viel op dat bijvoorbeeld de grote Final Fantasy games afwezig waren tijdens de Square Enix showcase. Hoewel de uitgever aangegeven heeft zich te focussen op de games die net uit zijn en dit jaar nog verschijnen, is een nieuwe trailer van Final Fantasy XVI – hoewel die nog lang op zich laat wachten – niet ongebruikelijk om al te laten zien.

Op ResetEra worden de nodige vragen gesteld en insider Navtra – die bijvoorbeeld de komst van Stranger of Paradise al goed ‘voorspelde‘ – geeft aan dat we nog even geduld moeten hebben. Als er in de tussentijd niks veranderd is, dan zou Sony binnen aanzienlijke tijd met een showcase moeten komen.