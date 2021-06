Eergisteren onthulde Square Enix hun nieuwste Marvel-titel die zij zullen uitgeven: Guardians of the Galaxy. Het Japanse bedrijf is niet vies van microtransacties, maar daar hoef je bij deze game niet bang voor te zijn.

Het is goed mogelijk dat je tijdens de aankondiging van Guardians of the Galaxy bang was dat Square Enix hetzelfde zou uithalen als met Marvel’s Avengers. Die game is een live service-titel met microtransacties. Gelukkig werd tijdens de presentatie al duidelijk dat het gaat om een verhaal gedreven singleplayer ervaring.

Nu is bekend geworden dat microtransacties achterwege gelaten zullen worden. Er zijn wel extra kostuums aanwezig, maar deze kan je gewoon in de game zelf vrijspelen. Er zijn ook nog wat extra outfits te bemachtigen als je de game in pre-order plaatst, maar je zult dus niet je portemonnee hoeven trekken voor in-game extra’s.