Halverwege februari kondigde Hashbane een nieuwe game aan: Instinction, een spirituele opvolger van de geliefde Dino Crisis-games. Samen met de aankondiging volgde een trailer, die helaas niet zoveel liet zien als we in eerste instantie gehoopt hadden.

Hashbane heeft de opmerkingen ter harte genomen en is onlangs met een nieuwe trailer op de proppen gekomen, die ditmaal een veel betere indruk van de game geeft. In Instinction speel je als een lid van een bergingsteam, samen met maximaal drie andere spelers. Verder lijkt de trailer te verklappen dat de game in zowel first-person als third-person te spelen is.

Instinction staat gepland voor een release in 2022 en verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.