Zo’n drie jaar geleden verscheen de originele Death’s Gambit op de PlayStation 4. Ontwikkelaar White Rabbit had grandioze ambities, maar zoals je in onze review van toen kon lezen was dat niet zo succesvol als gehoopt werd.

Aangekomen anno nu wordt de game uitbreid met extra content. Deze extra’s, waaronder tien nieuwe levels met zes nieuwe bazen, komen eerst naar de Nintendo Switch en daarna zullen ze ook beschikbaar worden gesteld voor PS4-gebruikers. Een datum hiervoor is helaas nog niet bekend.

Heb je de game al in je bezit? Dan kun je deze update tegen die tijd gratis binnenhalen. De eerste sfeerbeelden van wat je mag verwachten van alle nieuwigheden kun je hieronder bekijken in de nieuwste trailer.