Na jaren van radiostilte was het vorige week eindelijk zover. Een nieuwe trailer en zelfs een releasedatum voor Elden Ring: 21 januari 2022. De beelden waren behoorlijk indrukwekkend en het is duidelijk dat FromSoftware’s nieuwste game zijn ‘soulslike roots’ nog niet vergeten is.

Concrete details – zoals de setting en het plot – bleven echter schaars, maar ook daar is verandering in gekomen. Niemand minder dan Hidetaka Miyazaki, de regisseur van Elden Ring, heeft namelijk met IGN samengewerkt om de laatste trailer te ontleden en daaruit zijn meteen een aantal zaken duidelijker geworden.

In Elden Ring speel je als één van de zogeheten ‘Tarnished’, die naar The Lands Between teruggeroepen worden nadat de Elden Ring in stukken is geslagen. De wereld van de RPG bestaat uit zes grote gebieden, die stuk voor stuk bewaakt worden door een halfgod. Er zijn meerdere manieren om deze gebieden te tackelen en er is tevens geen vaste volgorde.

De halfgoden zijn door George R.R. Martin geschreven, die zich daarbij veelal heeft bezig gehouden met het schrijven van de lore en geschiedenis van The Lands Between. We willen niet alle details verklappen, dus bekijk vooral de trailer breakdown hieronder.