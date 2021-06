Er worden tijdens de E3 zoveel grote games aangekondigd, dat regelmatig de wat kleinere titels over het hoofd gezien worden, die wellicht interessant kunnen zijn. Ikai is er hier één van.

Ikai is een psychologische horrorgame, die gebaseerd is op Japanse folklore. In het spel speel je als een priesteres, die de strijd aan gaat met monsters en demonen. Aangezien je geen vechtmachine bent, zal je zo stil mogelijk langs je vijanden moeten sluipen en gebruik moeten maken van defensieve magie om het kwade gespuis op afstand te houden.

Ikai zal in oktober uitkomen voor onder andere de PlayStation 4 en 5. De aankondiging is gepaard gegaan met een korte trailer die je hieronder kunt checken.